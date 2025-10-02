В этом месяце Венера войдет в знак Льва, а Марс ‑ в знак Рака, что создаст необычное сочетание огня и чувств.

Астролог Джоанн Джонс из Trusted Psychics назвала пары знаков Зодиака, которые в октябре 2025 года смогут наиболее полно проявить свои чувства ‑ от постепенного развития родственных душ до бурных интриг, пишет express.co.uk.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Гороскоп на октябрь 2025 года принесет волны романтики в жизнь многих знаков Зодиака, открывая возможности для глубоких эмоциональных связей и искренних переживаний. В этом месяце Венера войдет в знак Льва, а Марс ‑ в знак Рака, что создаст необычное сочетание огня и чувств. Для некоторых пар это время обещает эмоциональный накал. Независимо от того, одиноки вы или уже состоите в отношениях, октябрь сулит моменты страсти и эмоциональной ясности, а с точки зрения астрологии отдельные союзы будут особенно заметны.

"Космическая химия этого месяца благоприятствует смелым шагам и эмоциональной правде. Мы наблюдаем мощную энергию любви, особенно там, где противоположности притягиваются или возможна глубокая эмоциональная связь". - отметила астролог.

Лев и Рак ‑ страстные хранители

По мнению Джоанн, октябрь ‑ прекрасное время для Льва и Рака, чтобы их отношения засияли по‑новому. Смелый и откровенный подход Льва к любви гармонично уравновешивается интуитивной и заботливой энергией Рака. Этот союз способен расцвести благодаря динамике притяжения противоположностей: Лев приносит уверенность и харизму, а Рак дарит тепло и стабильность. Отношения между ними могут быть одновременно волнующими и эмоционально глубокими, идеально подходящими для тех, кто ищет страстную, но наполненную чувствами связь.

Скорпион и Рыбы ‑ глубины души

Гороскоп на месяц сулит, что водные знаки почувствуют усиление эмоциональной близости. Соединение Скорпиона и Рыб обещает искренние и открытые отношения. Положение Марса в Раке увеличивает чувствительность и эмоциональную осознанность, что делает это время идеальным для сближения на душевном уровне. Между этими знаками эмоции будут не просто переживаться, но и праздноваться, создавая глубокую и преобразующую связь.

Овен и Лев ‑ огненные искатели приключений

Другой возможный союз Льва ‑ с Овном. Астролог отмечает, что Овен и Лев в этом месяце становятся источником страсти и приключений под влиянием Венеры во Льве. Оба знака жаждут волнений и внимания, поэтому их роман обещает быть не только ярким, но и веселым. Между ними будут буквально летать искры. Для тех, кто уже в отношениях, важно сочетать энергичные порывы с моментами нежности, а одинокие смогут насладиться флиртом, уверенностью в себе и смелыми шагами навстречу романтике.

Телец и Дева ‑ верные партнеры

По словам Джоанн, земные знаки получат пользу от уравновешенной и защитной энергии Марса в Раке. В этом месяце Телец и Дева смогут наслаждаться медленно разгорающейся, но надежной любовью. Эти знаки ценят стабильность, порядок и верность, что делает их естественными партнерами для создания комфортной и безопасной эмоциональной среды. Этот союз поддерживает верность и взаимную заботу, предлагая гармоничные месяцы как для тех, кто в отношениях, так и для тех, кто ищет новые связи.

Весы и Стрелец ‑ игривые романтики

Присутствие Венеры во Льве усиливает обаяние Весов, а Стрелец добавляет оптимизма и спонтанности в этот союз. Пара будет процветать благодаря легкому флирту, совместным приключениям и беззаботной романтике. Такое сочетание идеально подходит для одиноких людей, желающих повеселиться, и для пар, стремящихся к ярким и увлекательным отношениям. Связь Весов и Стрельца дарит радость, смех и совместное наслаждение жизнью, а не столько глубокую эмоциональную интенсивность.

