Некоторые представители Зодиака в сезон Весов почувствуют особую благосклонность судьбы.

Астрологический сезон Весов стартовал 22 сентября 2025 года, совпав с осенним равноденствием, и продлится до 23 октября. Это время традиционно связано с темами отношений, партнерства и стремления к гармонии. Под влиянием этого знака люди становятся более открытыми к диалогу, готовы находить компромиссы и укреплять значимые связи. В течение этого периода три знака Зодиака окажутся в центре романтических событий и получат мощный импульс к сближению с близкими, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Для Овнов сезон Весов приносит мощную волну удачи в делах сердца. Солнце, проходя через их сферу партнерства, усиливает внимание к межличностным отношениям и наполняет их теплом. Этот период помогает Овнам по-новому взглянуть на себя и на партнера, повышает уверенность и оживляет чувства. Их личная и романтическая жизнь становится ярче, а эмоциональные связи - глубже. В атмосфере нежности и вдохновения у Овнов появляются возможности как укрепить существующие отношения, так и обрести новые впечатления.

Близнецы

Для Близнецов начинается легкий и радостный этап, связанный с любовной сферой. Энергия Весов пробуждает их жизнерадостность и игривый настрой, а романтика наполняет жизнь легкостью. Близнецы чувствуют прилив вдохновения, им хочется больше спонтанности и веселья. Этот период дарит им яркие эмоции и незабываемые моменты в отношениях. Благодаря этому представители знака начинают воспринимать любовь как источник радости и новых открытий.

Рак

Раки в это время обращают внимание на глубину и значимость отношений. Влияние Весов акцентирует их внутренний мир и желание эмоциональной близости. Для Раков особенно важны встречи с дорогими людьми, доверительные разговоры и теплые совместные моменты. Они стремятся создавать атмосферу уюта и гармонии, где любовь становится надежной опорой. Этот период укрепляет их чувство защищенности и помогает приблизиться к мечте о гармоничной семейной жизни.

