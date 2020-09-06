Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые в сентябре попадут в роковую ловушку.
Среди них Лев, передает slovofraza.
Лев
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Начало месяца будет для вас удачливым. А вот вторая половина месяца сулит вам соблазны. Вам не стоит верить в то, что вы всесильны, ведь это может привести к роковой ошибке. Также не стоит рисковать.
Дева
Вы захотите быстро продвинуться по карьерной лестнице и будете готовы пойти по головам. Вы сможете этого добиться, но только если подставите коллегу. Соблазн действительно велик, но астрологический прогноз призывает сдержаться. Hе забывайте, что за все придется платить и расплата наступит незамедлительно.
Стрелец
Вы своими же руками можете испортить себе жизнь. Варианта два - измена или токсическое увлечение. Будьте осторожны, ведь оба варианта могут сыграть с вами злую шутку.
Рыбы
Вы будете находиться в отчаянии. При этом вам не стоит принимать помощь от незнакомых людей. Hе вздумайте затевать с ним бизнес, потому что он отберет все, оставив вас у разбитого корыта. Если Рыбы хотят чего-то добиться, то обязаны продвигаться в одиночестве.
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