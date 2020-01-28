Знак Зодиака Дева: полная характеристика и совместимость с другими знаками

Основные черты характера, которые отличают Дев от остальных знаков, – выносливость и осторожность.

Дева – шестой знак Зодиака, период которого продолжается с 22 августа по 23 сентября.

Один из самых предусмотрительных знаков Зодиака, его стихия – земля, символ – дева. Планета-покровитель – Меркурий. Камни-талисманы: агат, малахит, горный хрусталь, лазурит, сердолик, лунный камень, яшма, авантюрин, нефрит и аметист.

Основные черты характера, которые отличают Дев от остальных: выносливость, осторожность, мнительность, пунктуальность, наблюдательность, предусмотрительность и надежность.

Характеристика Девы

Читайте такжеЗнак Зодиака Лев: полная характеристика и совместимость с другими знакамиДева воплощает принцип порядка, победу разума над чувствами, умение видеть целое в деталях. Представители этого знака больше других стремятся к совершенству во всем, а потому учатся всю жизнь и при этом учат других. Такое стремление к лучшему заставляет Дев видеть изъяны во всем, что их окружает и требует обязательного исправления.

Интеллект Дев сочетает в себе и логику, и развитую интуицию. Внимание к деталям и скрупулезность в выполнении поставленных задач делает их прекрасными исполнителями, а критическое мышление, практичность и стремление к идеалу позволяют занимать руководящие посты.

Девы, как правило, не любят публичность и редко становятся центром всеобщего внимания. Они ценят достаток и комфорт. Потому неудивительно, что свободное время представители этого знака предпочитают проводить не на шумных вечеринках, а в компании родных и близких друзей.

Мужчина Дева

Рожденные под этим знаком мужчины отличаются сдержанностью, педантичностью и практичностью. У них развито чувство ответственности, здравый ум и стремление к стабильности. Из мужчины Девы получается отличный начальник и руководитель. Он твердо стоит на ногах, не поддается мечтаниям, точно знает свои цели и упорно к ним идет.

Среди положительных черт характера мужчин Дев стоит выделять пунктуальность, основательность, добросовестность. Они всегда выполняют свои обязанности, хотя не очень любят брать их на себя.

Этo зeмнoй знaк, a пoтoму нe пpивык буpнo пpoявлять эмoции, ocoбeннo нa публикe. Он стapaeтcя избeгaть cитуaций, кoтopыe вывeдут из paвнoвecия.

В любви для представителей этого знака важна не романтика и знаки внимании, а конкретные дела и действия.

Женщина Дева

Сообразительная, остроумная, обладает логическим мышлением. Умеет поддержать разговор, с ней интересно общаться. Они всегда поддержат в трудную минуту и дадут на самом деле полезный совет.

Среди главных достоинств Девы стоит отметить высокий интеллект и острый ум. Женщина Дева – это олицетворение ответственности. При этом они отличаются скромностью и не любят быть на виду.

Часто представительницы данного знака изматывают себя совершенством и не прощают недостатков близкому окружению. Среди качеств, которые ее раздражают, – нечистоплотность, сквернословие, нерешительность.

В любви женщина Дева ищет идеал. Она растворяется в партнере и отдает ему всю себя, не ревнива, доверчива и нуждается в защите.

Ребенок Дева

Дева – спокойный и уравновешенный ребенок. Среди них не бывает непосед и драчунов. Единственное, что может настораживать родителей, так это то, что Девы с детства ко всему придираются.

Эти дети любят чистоту и комфорт. Они не выносят перемен и живут по режиму. Девы рано начинают читать и писать.

Они очень понятливы: им достаточно одного объяснения, чтобы усвоить урок. У Дев отличная память, что помогает им достигать высоких результатов в учебе.

Совместимость с другими знаками

Наилучшая совместимость в любви у Девы со знаками земной стихии – Тельцами и Козерогами. Также они хорошо совместимы с Раком и Скорпионом.

Несовместимыми знаками для Девы являются Близнецы и Стрелец, хотя союз с Близнецами может быть полезен для карьеры, а со Стрельцом – для эмоциональной поддержки. Союз с Весами может быть выгодным в финансовом плане.

Что касается совместимости в браке, одним из лучших выборов для супружества будут Рыбы. А для духовного развития плодотворно партнерство со Львом.