Даже старые пятна пота можно отстирать с помощью недорогих домашних средств.

Пятна от пота на одежде - неизбежная проблема летом. Вывести такие пятна бывает непросто, особенно если затянуть со стиркой. УНИАН назвал 4 эффективных способа удалить следы пота с одежды с помощью подручных средств.

Как отстирать пятна пота с помощью соды

Способ подходит для белой и светлой одежды. Сделайте густой раствор соды - 4 ст.л. порошка на 200 мл воды. Нанесите кашицу из соды на пятна пота руками или зубной щеткой. Оставьте на час и постирайте вещь руками или в машинке. Вода для стирки должна быть не горячее 30 градусов, иначе пятна впитаются сильнее.

Выведение пятен пота с помощью перекиси водорода

Ещё один способ отстирать пот для белой ткани - замочить вещь в растворе из перекиси водорода. Смешайте столовую ложку перекиси с литром теплой, но не горячей воды. Замочите вещь на 30 минут и постирайте в теплой воде. Не используйте перекись для цветной ткани - это может испортить вещь.

Удаление пятен пота с помощью хозяйственного мыла

Удалить свежие пятна пота с помощью хозяйственного мыла можно на светлой, темной и цветной ткани. Со старыми загрязнениями этот метод не всегда справляется. Кусок хозяйственного мыла натрите на крупной терке и растворите в теплой воде. Замочите в этой смеси вещь на 2-3 часа и постирайте обычным способом.

Как отстирать пятна пота с помощью соли

Солевой раствор можно применять для ткани любого цвета и материала. Такой метод удаляет не только пятно пота, но и его запах, а также следы от дезодоранта. Растворите 2 столовые ложки соли с горкой в 500 мл воды. Нанесите раствор на одежду на 3 часа и затем постирайте вещь. Если пятно не выводится, добавьте в раствор соли натертое хозяйственное мыло.

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