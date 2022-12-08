Как ухаживать за комнатными растениями зимой и как их правильно поливать - разобрался УНИАН.

Комнатные растения, как и их дикие сородичи, нуждаются в особом уходе зимой. В это время года световой день значительно сокращается, воздух в доме становится холоднее и суше. Очень важно позволить растениям отдохнуть и набраться сил зимой, а также приблизить их условия обитания к естественным.

Как подготовить комнатные растения к зимовке

Зимний уход за растениями не займет много усилий, зато гарантирует красивое цветение летом. В первую очередь цветы желательно опрыскать инсектицидами и фунгицидными препаратами, даже если на них нет признаков заболевания.

Затем у растений удаляют сухие и больные ветки, а также засохшие бутоны. Делается это для того, чтобы растение не тратило соки на питание поврежденных частей.

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Для подготовки к зимовке растения лучше перенести в светлое, но неотапливаемое помещение, например, в кладовую или лоджию. Если такой комнаты нет, можно поставить цветы на шкафы или полки подальше от батареи (они сушат воздух). Под горшки желательно поставить подставку из пенопласта, чтобы горшок медленнее терял тепло.

Если у растения желтеют листья зимой, его стоит чаще опрыскивать из пульверизатора, поскольку оно может страдать от сухого воздуха. Также такой цветок лучше перенести ближе к окну.

Удобрять комнатные цветы зимой бессмысленно, а вносить азотные удобрения даже вредно. Азот провоцирует рост новых листьев, которые из-за недостатка света вырастут бледными и слабыми.

Как поливать комнатные растения зимой

Зимой все вегетационные процессы в растениях замедляются, и цветы потребляют гораздо меньше влаги. Поэтому в зимние месяцы рекомендуется сократить полив, иначе корни могут загнивать.

Сокращают количества полива следующим образом.

Если в теплое время года растения поливали обильно и почти каждый день, то зимой их стоит поливать раз в неделю . Перед поливом убедитесь, что верхняя часть грунта сухая. Если почва влажная, лучше отложить полив и только опрыскать листья пульверизатором.

. Перед поливом убедитесь, что верхняя часть грунта сухая. Если почва влажная, лучше отложить полив и только опрыскать листья пульверизатором. Те растения, которые летом поливали один-два раза в неделю, теперь следует поливать дважды в месяц . Если у них желтеют листья, можно увеличить срок полива до одного раза в 10 дней.

. Если у них желтеют листья, можно увеличить срок полива до одного раза в 10 дней. Кактусы и суккуленты зимой впадают в глубокую спячку. Их достаточно слегка полить раз в месяц .

Исключение составляют растения, которые цветут именно зимой. Для них полив сокращать не нужно. К таким цветам относятся сенполии, цикламены, орхидеи, эспиции, азалии и другие.

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