Рассказываем, как сделать яблочный уксус в домашних условиях элементарным способом.

Яблочный уксус - полезный продукт, который можно использовать для приготовления блюд и даже в лечебных целях. Не обязательно уксус яблочный покупать - можно приготовить дома. УНИАН выяснил, как это сделать.

Как приготовить яблочный уксус - пошаговая рецептура

Ингредиенты:

один килограмм яблок;

две столовых ложки сахара;

полтора литра воды.

Записывайте, как сделать яблочный уксус.

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Для начала вам нужно выбрать хорошие спелые яблоки, обязательно без признаков повреждений и гнили. Вымыть их, нарезать кусочками, сложить в кастрюлю из любого материала, кроме алюминия. Высыпать сахар, залить кипятком так, чтобы жидкость покрывала фрукты на два пальца. Убрать кастрюлю в теплое темное место и каждый день перемешивать массу.

Через две недели процедить через дуршлаг, а потом через марлю, сложенную в два слоя. Перелить полученную жидкость в кастрюлю большего объема, не доливая до края 7-8 см. Снова убрать емкость в темное теплое место на 14 дней, затем процедить через марлю и дуршлаг. Не взбалтывая, перелить в бутылки и хранить натуральный яблочный уксус при комнатной температуре.

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