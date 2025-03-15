Перед покупкой важно всегда знать все плюсы и минусы желаемой техники.

В современном мире меняется все и кухня не исключение. Технологии и прогресс принесли в жизнь домохозяек множество новой и разной электротехники, которая способна намного упростить жизнь и готовку.

Сегодня рассмотрим, что лучше - электрогриль, аэрогриль или мультипечь.

Аэрогриль и мультипечь - разница и функционал

Оба эти прибора являются инновационными и могут предложить кулинару множество полезных функций. Мультипечь, как легко догадаться из названия, предназначена для выпечки, но также позволяет приготовить различные блюда с помощью верхнего и нижнего нагревательных элементов. При этом вентиляторы обеспечивают циркуляцию горячего воздуха.

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Аэрогриль работает по схожей технологии. Пища готовится с помощью конвекционного воздуха. Однако современные аэрогрили позволяют более точное регулирование температуры. Фактически это два схожих прибора, просто аэрогриль - более новая разработка.

У аэрогриля есть дальний родственник - электрогриль. В чем разница между электрогрилем и аэрогрилем? Дело в том, что первый представляет собой пластины гриля, которые нагреваются с помощью электричества. Продукты готовятся посредством выкладывания между двух горячих пластин. В то же время, как уже было сказано, для приготовления пищи в аэрогриле используется нагретый воздух и еду размещают в "корзине".

Плюсы и минусы аэрогриля

Функционал этой техники очень напоминает электрическую духовую печь с конвекцией, а потому может возникнуть закономерный вопрос, для чего нужен аэрогриль, если есть духовка? Среди его несомненных плюсов - приготовление здоровой еды без масла. Маленький размер устройства позволяет тратить меньше света. Кроме того, приготовление отнимает намного меньше времени.

Также стоит отметить, в чем разница аэрогриля и духовки еще. Хотя у второго устройства есть режим конвекции (но не у всех моделей), у них разный способ работы. Аэрогриль готовить пищу горячим воздухом, который циркулирует вокруг продуктов, тогда как в духовке они готовятся с помощью верхнего и нижнего нагрева.

Важно знать, в чем минусы аэрогриля перед его покупкой. Главное - ограниченный объем. В нем сложно приготовить много еды на большую компанию. Могут возникнуть проблемы с равномерным приготовлением некоторых блюд из-за конструкции устройства, а также есть риск возникновение дыма, когда готовятся жирные продукты.

Аэрогриль - что можно приготовить

В чем фишка аэрогриля, так это в его функциональности. Этот прибор очень удобный, ведь в нем можно тушить и варить продукты, готовить выпечку и даже коптить горячим или холодным способом. Для всего этого не понадобятся масло и жир, а лишняя жидкость стекает в отдельную емкость.

Кроме того, множество режимов позволяют готовить супы, каши и даже подсушивать фрукты и ягоды.

Что может заменить аэрогриль:

фритюрницу;

электрогриль;

духовку;

мультипечь;

микроволновку.

Сложно сказать, что лучше мультипечь или аэрогриль, электрогриль - все зависит от целей человека, его вкусов, а потому каждый решает сам.

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