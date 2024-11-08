Целый лук может храниться до трех месяцев при правильном хранении.

Лук имеет достаточно длительный срок службы, но понимание правил его хранения не только сэкономит ваши деньги, но и сделает ваши овощи еще вкуснее.

Как пишет Ехргеѕѕ, многие люди для хранения выбирают нижнюю часть холодильника или кухонный стол, но это ошибка. Карен Ламар, эксперт по хранению из Organic Cotton Mart, заявила, что лучший способ дольше сохранить лук свежим - это держать его подальше от влаги и солнечного света.

"Правило хранения целого лука - хранить его в прохладном, сухом и темном месте. Одной из главных причин того, что лук портится, является то, что он прорастает", - пояснила она.

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Можно ли хранить лук в холодильнике? Конечно нет - ведь там он может впитать много лишней влаги. Столешница также не подходит из-за солнечных лучей. После прорастания этот овощ станет чрезвычайно горьким.

По словам Карен, есть правила, как хранить лук в квартире. Лучшее место для этого - ящик, шкаф или темный угол кухни. Кроме того, лучше держать его подальше от картофеля, моркови и сельдерея. Они выделяют влагу, из-за чего лук может сгнить за считанные дни. Хранить его лучше в открытом контейнере с хорошей вентиляцией.

"Луку нужно дышать, чтобы оставаться свежим. Храните их в сетчатых мешках или перфорированных контейнерах для стабильного воздушного потока... Когда лук станет хрустящим и сухим, он легко сохранится два-три месяца при комнатной температуре в сетчатом мешке. Не забывайте соблюдать правила сухости, темноты, вентиляции и изоляции во время их хранения", - добавила эксперт.

Сетчатые мешки являются лучшим способом хранения лука. Они пропускают воздух и не дают накапливаться влаге. Также подходят бумажные пакеты и проволочные корзины. Главное - не оставляйте его в пакете.

"Очищенный лук следует всегда хранить в холодильнике, а не на открытом воздухе, поскольку он становится восприимчивым к размножению бактерий и порче. Пребывание в вашем холодильнике в герметичном контейнере может продлить срок его хранения до 10-14 дней", - советует Карен.

В целом, целый лук может храниться до трех месяцев при правильном хранении, очищенный - до двух недель, а нарезанный - до одной недели.

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Ранее УНИАН рассказывал, как хранить свеклу, чтобы она как можно дольше оставалась свежей.

Картофель часто хранят в холодильнике или в ящике на кухне. Однако, если хранить его в неправильном месте, он может очень быстро сгнить.

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