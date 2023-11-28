Холодец - одно из самых популярных зимних блюд в Украине.

Необъяснимо, но факт - холодец готовят преимущественно зимой, а в летнюю пору это блюдо не особенно популярно. Хозяйки делают его по-разному - из свинины, курицы и даже индейки, используют желатин или обходятся без добавки. УНИАН расскажет, как варить холодец, чтобы домашние просили добавки.

Холодец из курицы - рецепт

Ингредиенты:

Курица - 1,5-2 кг

Морковь - 1 шт.

Горошек зеленый консервированный - 1 банка

Корень петрушки - 1-2 шт.

Соль - 1 ст. ложка (по вкусу)

Лавровый лист - 2-3 шт. (по вкусу)

Лук (по желанию) - 1 шт.

Перец черный горошком - 10 шт. (по вкусу)

Желатин - 1 пакетик (25 г)

Записывайте, как приготовить холодец из целой курицы или ее частей.

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Для начала курицу нужно вымыть и положить в кастрюлю, наполненную водой, и довести до кипения. Можно поставить вариться целиком или разрезать на несколько частей. Морковь и лук почистить, разрезать пополам и добавить к курице. Накрыть крышкой, варить на медленном огне 20 минут, потом посолить и варить еще час.

В конце добавить пряности, снова проварить 5-10 минут, убрать с огня. Курицу остудить, отделить мясо от костей. Набрать стакан бульона, вылить его в миску, высыпать желатин и перемешать до полного растворения, а потом перелить обратно в кастрюлю с бульоном.

Мясо курицы нарезать кусочками, так же поступить с петрушкой. Наполнить формы для холодца мясом, петрушкой, зеленым горошком и нарезанной морковью. Залить бульоном и оставить при комнатной температуре. Когда куриный холодец остынет, убрать в холодильник до полного загустения.

Мясной холодец - бабушкин рецепт

Ингредиенты:

Свиная голяшка - 1,8 кг

Телячья голяшка, мякоть - 1,8 кг

Чеснок - 8 зубков

Морковь - 400 г

Лук репчатый - 700 г

Лавровый лист - 2 веточки (примерно 10 шт.)

Зелень петрушки - 10 г

Соль (морская) - по вкусу

Перец черный горошком - 2 ст. ложки

Душистый перец горошком - 15 шт.

Вода - 6 л

Рассказываем, как варить холодец из мясного ассорти.

Наполнить кастрюлю водой, довести до кипения. Вымыть мясо, положить в емкость на огне и варить 20-30 минут до появления пены. Собрать ее шумовкой, добавить очищенные морковь и лук, лавровый лист. Посолить, поперчить, оставить на медленном огне на 6 часов. После этого достать лук и продолжать варить еще 4 часа.

Достать из бульона морковь и мясо, остудить его, сам бульон процедить через сито или марлю. Чеснок очистить, пропустить через пресс, добавить в блюдо. Форму для холодца застелить пищевой пленкой, мясо отделить от костей, нарезать кусочками. Выложить петрушку в форму, сверху - кусочки мяса. Залить бульоном и поставить в холодильник для застывания.

По желанию можно приготовить холодец из рульки, а не из голяшки, но тогда вам нужно купить соответствующую часть свинины.

Холодец из индейки со свининой

Ингредиенты:

Свиные ножки - 2 шт

Ножка индейки - 1 шт

Морковь - 1 шт

Лук - 1 шт

Соль, перец - по вкусу

Чеснок - по вкусу

Запоминайте, как приготовить холодец из двух видов мяса.

Ножки залить холодной водой на ночь, после этого вымыть и поскоблить ножом. Выложить в глубокую кастрюлю, залить холодной водой так, чтобы она покрывала части свинины и индейки на 3 пальца. Довести до кипения, когда появится пена, снять ее. Поставить минимальный огонь, накрыть кастрюлю крышкой, варить холодец 6-8 часов. Через 3-4 часа добавить очищенную морковь и лук в шелухе, посолить.

Когда мясо будет готово, достать его из бульона, отделить от кости и нарезать кусочками. Разложить по формам для холодца, залить бульоном, который нужно процедить через сито или марлю. Добавить соль, перец и чеснок, пропущенный через пресс. Поставить холодец в холодное место для застывания.

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