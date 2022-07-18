Как бороться с вредителями капусты в домашних условиях и какие средства считаются наиболее действенными - узнайте в материале УНИАН.

Многочисленная тля, гусеницы, крестоцветная блошка и другие опасные насекомые - самые неприятные вредители для овощей. Бороться с ними можно с помощью химических веществ, но народные средства будут не менее действенными. УНИАН расскажет, чем обработать капусту от болезней и вредителей, чтобы уберечь будущий урожай.

Ранее мы рассказывали о том, что можно посадить в июле, а сейчас поговорим об уходе за капустой.

Обработка капусты от вредителей и болезней

Многие народные методы помогают избавить растения от надоедливых насекомых. Главное правило - регулярно опрыскивать грядки, чтобы вещества накапливались на листьях капусты. Помните о том, что в солнечную погоду делать этого нельзя - лучше дождаться пасмурного дня.

УНИАН предлагает 13 эффективных средств по борьбе с огородными насекомыми:

Настой табака от вредителей

От чего помогает: крестоцветная блошка.

крестоцветная блошка. Как приготовить: 200 г листьев табака залить 10 л горячей воды и настоять в течение 2-3 часов, затем процедить и добавить 1 ст.л. жидкого мыла.

Настой листьев сельдерея

От чего помогает: капустная муха.

капустная муха. Как приготовить: 4 кг стеблей сельдерея измельчить, залить 10 л воды и кипятить в течение 30 минут, после чего настаивать еще 2-3 часа. Перед применением настой охладить, процедить и к каждым 2 л состава добавить по 10 л воды.

Картофельный отвар от насекомых

От чего помогает: крестоцветная блошка.

крестоцветная блошка. Как приготовить: 4 кг картофельной ботвы залить 10 л воды и кипятить в течение 15 минут. Полученный отвар перед применением следует остудить, процедить и разбавить водой 1:1.

Обработка капусты от вредителей уксусом

От чего помогает: крестоцветная блошка.

крестоцветная блошка. Как приготовить: к 10 л воды добавить 1 стакан 9% уксуса или 1 ст.л. уксусной эссенции, затем проверить этот состав на одном растении. Если все в порядке, можно опрыскивать все капустные грядки.

Настой одуванчика для сада

От чего помогает: крестоцветная блошка.

крестоцветная блошка. Как приготовить: 500 г свежих листьев и корней одуванчика пропустить через мясорубку, залить получившуюся кашицу 10 л воды, перемешать, процедить, добавить 1 ст.л. жидкого мыла.

Как развести нашатырный спирт от вредителей

От чего помогает: медведка, муравьи, тля, слизни.

медведка, муравьи, тля, слизни. Как приготовить: 10 мл нашатыря растворить в ведре воды и опрыскивать растения. Для лучшего сцепления раствора с листьями можно добавить немного тертого хозяйственного мыла.

Настой из помидоров и чеснока

От чего помогает: крестоцветная блошка, гусеницы.

крестоцветная блошка, гусеницы. Как приготовить: 1 стакан листьев и пасынков помидоров и 1 стакан чеснока пропустить через мясорубку и развести в 10 л воды. Процедить полученный настой и добавить к нему 1 ст.л. жидкого мыла.

Настой аптечной ромашки

От чего помогает: тля, гусеницы.

тля, гусеницы. Как приготовить: 1 кг листьев и соцветий залить 10 л горячей воды и настоять 12 часов. Затем разбавить водой в соотношении 1:3 и добавить 40 г мыла на каждые 10 л настоя.

Раствор молока с йодом

От чего помогает: тля.

тля. Как приготовить: в ведре воды разбавить 500 мл молока и 10 капель меда. Регулярно опрыскивать грядки полученным раствором.

Раствор валерианы от вредителей

От чего помогает: крестоцветная блошка.

крестоцветная блошка. Как приготовить: в 3 л воды растворить 1 пузырек валерианы, обрабатывать капусту в сухую пасмурную погоду.

Чем обработать капусту от гусениц и слизней

Опытные огородники говорят, что от слизней хорошо помогает красный жгучий перец. Вам нужно купить его в количестве 100 гр, измельчить, залить литром воды и настаивать двое суток. Процедить, каждые 0.5 стакана настоя развести в 10 л воды, добавить 1 ст.л жидкого мыла и опрыскивать грядки.

Также, чтобы избавиться от слизней, можно замульчировать грядки еловыми иголками или высушенной крапивой. Альтернативный вариант - осколки ракушек или яичная скорлупа. Слизни не любят колючек и не смогут подобраться к вашим грядкам.

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