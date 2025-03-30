Эксперт рассказала, как мыть окна, чтобы они оставались чистыми в течение всего сезона.

Мытье окон после зимы - задача неблагодарная. Но опытные хозяйки знают, как облегчить этот процесс. Рассказываем, как правильно мыть окна, чтобы они стали сверкающе чистыми всего за 10 минут и оставались такими на протяжении нескольких месяцев.

Чем помыть окна, чтобы долго оставались чистыми

Об одной хитрости, которая помогает существенно облегчить процесс мытья окон, рассказала основательница Clean Mama Бекки Рапинчук (Becky Rapinchuk), пишет британский таблоид Еxpress.co.uk.

По ее словам, достаточно взять два простых ингредиента и добавить их в воду для мытья - это кастильское мыло (мыло на натуральной основе из оливкового масла) и обычный спирт. Оба отлично справляются с прилипшей грязью, расщепляют жиры, а спирт, кроме всего, борется с бактериями и убирает разводы на стекле.

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Кастильское мыло, кстати, можно заменить обычным моющим для посуды - оно работает так же.

Как приготовить средство:

4 ст. л. кастильского мыла или мощего для посуды;

4 ст. л. спирта для растирания;

2-2,2 л теплой воды.

Смешайте все ингредиенты, возьмите мягкую тряпку или скребок и, смачивая их и хорошо отжимая, помойте окна слева направо. Старайтесь сразу же избавляться от излишков воды. Затем вытрите окна салфеткой из микрофибры, чтобы они стали сухими и сверкающе чистыми.

По словам Бекки, помытые этим раствором окна будут оставаться блестящими в течение месяца, а то и весь сезон, если погода будет не особо дождливой и ветреной.

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