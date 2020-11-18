В Днепре произошла жуткая авария, в результате которой автомобиль такси разорвало пополам, а два человека получили травмы.
Читайте такжеВ Киеве из-за снега ночью произошло почти полсотни ДТП (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что таксист не разминулся с легковушкой.
«49-летний водитель такси выезжал с второстепенной дороги и не пропустил «Субару», который ехал по главной. Светофор в это время был выключен. Столкновение было такой силы, что такси разорвало и опрокинуло на крышу», – говорится в сюжете.
Несмотря на большие повреждения легковушек, обошлось без погибших. Однако оба водителя в больнице. Медики говорят: травмы средней тяжести, угрозы для жизни пока нет. Пассажиров, по данным полиции, в автомобилях не было.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Херсоне троллейбус протащил по асфальту пенсионерку
- В Киеве легковушка вылетела с дороги и заблокировала движение скоростного трамвая (видео)
- В Полтаве авто патрульных сбило пешехода-он умер в " скорой"
- На Житомирщине Skoda влетела в фуру: трое погибших (фото)
- В Одессе трамвай сошел с рельсов и снес металлическое ограждение (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram