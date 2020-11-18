Несмотря на большие повреждения автомобилей, обошлось без погибших.

В Днепре произошла жуткая авария, в результате которой автомобиль такси разорвало пополам, а два человека получили травмы.

Читайте такжеВ Киеве из-за снега ночью произошло почти полсотни ДТП (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что таксист не разминулся с легковушкой.

«49-летний водитель такси выезжал с второстепенной дороги и не пропустил «Субару», который ехал по главной. Светофор в это время был выключен. Столкновение было такой силы, что такси разорвало и опрокинуло на крышу», – говорится в сюжете.

Несмотря на большие повреждения легковушек, обошлось без погибших. Однако оба водителя в больнице. Медики говорят: травмы средней тяжести, угрозы для жизни пока нет. Пассажиров, по данным полиции, в автомобилях не было.

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Автор: УНИАН