Мужчина направлен на принудительное лечение в город Днепр.

Киевский районный суд Одессы признал невменяемым мужчину, который в январе жестоко убил двух человек и ходил по улице с отрезанной головой отца.

Как сообщили в пресс-службе суда, в райсуд поступило ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении подозреваемого в умышленном убийстве двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По версии следствия, в течение длительного времени между подозреваемым и его отцом, которые до 19 января проживали отдельно, возникали конфликты.

20 января между сыном и отцом произошла очередная ссора. В ходе конфликта подозреваемый схватил нож и нанес множественные удары потерпевшему, от которых он скончался на месте происшествия.

В дальнейшем с помощью ножа сын расчленил труп отца.

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«На этом он не остановился. Подозреваемый схватил нож и нанес множественные удары соседу отца. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», - сказано в сообщении.

Как отмечается, суд исследовал заключение судебно-психиатрической экспертизы, согласно которому, в момент совершения преступления и по настоящее время у подозреваемого наблюдаются признаки расстройства психики. Из-за этого он не был способен осознавать свои действия и управлять ими.

Учитывая указанные обстоятельства, суд признал мужчину невменяемым.

«Таким образом, рассмотрев ходатайство, коллегия судей удовлетворила его. К подозреваемому применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением (в г. Днепр)», - проинформировали в суде.

Двойное убийство в Одессе: что известно

20 января в Одессе на проспекте Небесной Сотни задержали 30-летнего мужчину за убийство двоих человек - его 53-летнего отца и 32-летнего соседа отца.

Мужчина разрезал брюшную полость отцу, отрезал голову и ходил с ней по улице. Это увидели очевидцы и сообщили в полицию.

Подозреваемый заявил, что совершил так называемый ритуальный обряд.

Киевский районный суд Одессы отправил задержанного мужчину в СИЗО на два месяца.

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Автор: Лариса Козовая