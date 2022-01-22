Злоумышленники избивали потерпевших, в том числе девушек, отбирали гаджеты, часы и золотые украшения.

В Одессе задержаны трое серийных грабителей, которые нападали на людей в темное время суток.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, фигуранты являются жителями Раздельнянского района Одесской области в возрасте 22, 24 и 37 лет, которые специально приехали в Одессу, чтобы совершать грабежи и разбои.

На период новогодних праздников злоумышленники арендовали в городе жилье.

"Они ждали ночи и шли искать "добычу", - рассказали в главке.

В настоящее время установлено несколько эпизодов преступления. В частности, 22-летний фигурант в конце декабря прошлого года познакомился возле ночного клуба с одесситом, а когда тот вызвал себе такси, чтобы ехать домой, отправился вместе с ним. Вышел из машины вместе с потерпевшим, избил его и отобрал гаджет со смартчасами.

Через несколько дней этот же молодой человек с 37-летним подельником познакомились в Стамбульском парке (недалеко от мэрии города) с двумя девушками и угостили их алкоголем. После употребления спиртного одесситкам стало плохо. Одна из них ушла домой, но старший из злоумышленников последовал за ней и отобрал смартфон. В это время его младший товарищ ударил ее подругу в лицо и начал душить, пока она не потеряла сознание. Затем украл телефон, банковские карты и золотые украшения.

В дальнейшем этот же молодой человек с 24-летним подельником на Старосенной площади (возле железнодорожного вокзала) спровоцировали конфликт с прохожим, бросили незнакомца на тротуар, избили ногами и отобрали у него мобильный телефон.

Правоохранители задержали злоумышленников по месту временного проживания в Одессе. Во время обыска в этом доме обнаружены вещи вышеназванных потерпевших и многое другое имущество, происхождение которого устанавливается.

Младшему фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, двум другим – по ч. 2 ст. 186 УКУ. Правонарушителям грозит от трех до семи лет лишения свободы. Сейчас они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в регионе.

Как ранее сообщал УНИАН, во Львове грабитель ворвался в здание Западного апелляционного хозяйственного суда, разбив окно на втором этаже и взломал сейф в кабинете одной из судей, где находились 120 тысяч долларов.

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