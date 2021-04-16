Злоумышленник не расплатился за продукты / Скриншот
Житель Полтавы за 15 минут успел совершить ограбление, избиение и похищение автомобиля.
Читайте такжеНа Ривненщине подросток нашел термос с гранатами (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Сначала мужчина вынес из магазина продукты, не расплатившись.
На улице он остановил автомобиль, избил водителя и угнал машину. Пострадавшему мужчине оказали помощь в больнице.
Полиция определила, где находится автомобиль. Угонщика удалось поймать уже на выезде из города.
В Полтаве мужчина за 15 минут ограбил магазин, избил человека и украл авто
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