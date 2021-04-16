Мужчину задержали на выезде из города.

Житель Полтавы за 15 минут успел совершить ограбление, избиение и похищение автомобиля.

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Сначала мужчина вынес из магазина продукты, не расплатившись.

На улице он остановил автомобиль, избил водителя и угнал машину. Пострадавшему мужчине оказали помощь в больнице.

Полиция определила, где находится автомобиль. Угонщика удалось поймать уже на выезде из города.

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Автор: Людмила Жерновская