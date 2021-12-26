Девушка сказала, что ей очень стыдно и она сама себя ненавидит за свой поступок.

Школьница, вокруг которой разгорелся скандал из-за издевательств над кошкой, записала видеоизвинение.

Ролик она выложила в сторис на своей странице в Instagram.

"Здравствуйте! Хочу обратиться ко всем людям. Хочу попросить прощение за скоенное. Я осознала свой поступок. Сама себя за это ненавижу. Я раскаливаюсь (именно это слово вместо "раскаиваюсь" произнесла девушка, - УНИАН) искренне. Я не знаю, что тогда на меня напало. Клянусь, что такого больше не повторится. Мне очень стыдно за себя. Простите еще раз", - сказала девушка.

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Ранее УНИАН рассказывал, что на Харьковщине 9-классница издевалась над кошкой и шокировала соцсети. В интернете появилось видео, снятое на месте происшествия. По предварительным данным, все случилось в пгт Печенеги Харьковской области. Точная дата съемки неизвестна.

Читайте такжеВ Харьковской области живодеры убили кошку и повесили на воротах церквиВ ролике видно, как в темное время суток на улице молодая девушка в синей куртке держит животное за загривок и спрашивает у своей знакомой, которая ее снимает, хорошо ли ее видно. Затем расстегивает нижнюю часть куртки, чтобы удобнее было бить, что-то говорит кошке и со всей силы ударяет ее ногой.

Животное отлетает на несколько метров, в забор. Все это сопровождается веселым смехом как самой активной участницы происходящего, так и "операторши".

Затем девушка подходит к кошке, снова берет ее за загривок, начинает трясти. При этом животное отчаянно мяукает, а "операторша", смеясь, говорит: "Ты сейчас убьешь ее, не надо. Им же так же больно, как и нам".

Осторожно! Видео может вас шокировать

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