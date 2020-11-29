Начато два уголовных производства по статьям "Хулиганство" и "Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами".

В Киеве ночью произошел взрыв на улице Зои Гайдай возле здания одной из политических партий.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, на месте происшествия правоохранители установили, что возле общественной приемной лидера одной из политических партий произошел взрыв, предположительно, гранаты.

Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и дверь дома.

Читайте такжеНа Киевщине прогремел взрыв в магазине: пострадавшие с ожогами – в больнице (фото)

Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков, правоохранители на месте происшествия провели первоочередные следственные действия. Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия и лиц, причастных к нему.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следственный отдел Оболонского управления полиции начал два уголовных производства: по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая