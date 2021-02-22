Животное убила 57-летняя женщина.

В Одессе женщина выбросила из окна домашнего кота, а затем добила его ножом.

Читайте такжеВ Киеве на женщину с крыши дома упала глыба из снега и льдаОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

О гибели кота в одном из дворов на Десантном бульваре в полицию сообщила местная жительница.

Инспекторы установили, что животное выбросила 57-летняя женщина.

Она рассказала, что после того, как домашний любимец поцарапал ей руку, выбросила его с десятого этажа своей квартиры. Увидев, что кот выжил, женщина добила его ножом и выбросила в мусорный бак.

Тело животного направили на экспертизу, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

За жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Автор: Людмила Жерновская