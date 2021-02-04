Мальчик поскользнулся на мокрой трубе и задел кабель.

Пять лет тюрьмы за смерть школьника. Во Львовской области четырех работников Дрогобычской районной электросети осудили за служебную халатность.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Суд признал их виновными в нарушении правил безопасности - электрики оставили открытым источник тока, который смертельно поразил ребенка.

Летом 2018 10-летний Марк вместе с друзьями спешил на занятия по футболу. Пошел напрямик - через реку по кладке из двух металлических труб. Одна из них была повреждена и из нее торчали электропровода под высоким напряжением.

Мальчик поскользнулся на мокрой трубе и зацепил кабель. Марка ударило током, он умер сразу.

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Автор: УНИАН