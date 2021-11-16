Нападавшего задержали и поместили в специализированное лечебное учреждение.

Во Львовской области душевнобольной мужчина ворвался в помещение Комарнивского городской больницы, где разбил двери, окна и мебель, а также избил пациентов.

Об этом в Facebook сообщил

председатель Комарнивской громады Игорь Черевичник.

"16 ноября мужчина совершил разбойное нападение на работников и пациентов Комарнивской больницы. Разбит весь первый этаж. Избиты все пациенты, из которых большинство немощные женщины. Нападавшего забрала полиция", - говорится в заметке.

Также Черевичник уточнил, что нападавший – душевнобольной. По словам свидетелей происшествия, он проходил лечение в психиатрической больнице во Львове. А еще раньше лечился в психбольнице в селе Заклад (Николаевский район), которую впоследствии присоединили к Львовской областной психиатрической больнице, а потом реорганизовали.

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"Таких больных, как он, отпустили, и теперь они ходят по селам и являются опасными", - написал глава общины.

В комментарии корреспонденту УНИАН пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что нападавшего задержали и поместили в специализированное лечебное учреждение.

"Сообщение о дебоше в больнице в городе Комарно поступило 16 ноября около 08:20. Наши сотрудники прибыли на место, мужчину задержали и поместили в специализированное лечебное учреждение. Он – житель одно из сел области, 1991 года рождения", - рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, в результате инцидента повреждена одна дверь и разбиты три окна. Обращения о пострадавших в полицию не поступали.

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Автор: Мирослава Бзикадзе