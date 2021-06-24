В Львове разыскивают конверт с деньгами, который выбросили в мусорку.
Об этом пишут в сообществе "Варта-1".
Как говорится в сообщении, 22 июня на улице Зубривской, 11, случайно выброшен конверт – открытка с деньгами, вместе с другим мусором, котрый был в руках.
Произошло это ориентировочно в 09:45. Уже в 10:06 его оттуда забрали.
"Возможно, кто-то был свидетелем или нашел. Надежды мало, но то были последние средства. Спасибо всем, кто откликнется. Выбросили в первый бак слева направо, весь бак пересмотрели сверху донизу”, – говорится в сообщении.
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