Инцидент произошел 22 июня около 9:45 на Сыхове.

В Львове разыскивают конверт с деньгами, который выбросили в мусорку.

Об этом пишут в сообществе "Варта-1".

Как говорится в сообщении, 22 июня на улице Зубривской, 11, случайно выброшен конверт – открытка с деньгами, вместе с другим мусором, котрый был в руках.

Произошло это ориентировочно в 09:45. Уже в 10:06 его оттуда забрали.

"Возможно, кто-то был свидетелем или нашел. Надежды мало, но то были последние средства. Спасибо всем, кто откликнется. Выбросили в первый бак слева направо, весь бак пересмотрели сверху донизу”, – говорится в сообщении.

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Автор: Денис Прядко