Стрельба во Львове произошла в пятницу, правоохранители узнали о преступлении около 11:00, сообщил Зинкевич.

В пятницу утром, 27 августа, во Львове выстрелили в водителя такси. Мужчина сам пришел в ресторан с ранением и рассказал о произошедшем. У пострадавшего было кровотечение, позже он умер в больнице.

В совершении преступления подозревают двух мужчин, уже стали известны их приметы, сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, ссылаясь на сведения, которые получили сотрудники полиции.

"...в 10:40 поступило сообщение из службы 102 о том, что... в 10:39 по адресу: район г. Львов, улица Василия Стуса д. 47, заявительница сообщила, что в ресторан "Форес" зашел раненый мужчина, который сказал, что он водитель такси, в него стреляли из оружия...", – поделился депутат.

Приметы подозреваемых в совершении преступления:

Мужчина крепкого телосложения, рост 180-185 см, был в темном блайзере;

Мужчина среднего телосложения, рост 175 см, в красной куртке, в черной кепке, в черных штанах и с полосатыми китайскими сумками в руках.

Напомним, в Украине за умышленное убийство (ст. 115 Уголовного кодекса) грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк