Школьник приехал к бабушке на каникулы и попал в больницу.

На днях во Львове в центре города на 7-летнего мальчика упало дерево. На данный момент его состояние стабилизировалось, но ребенок до сих пор пребывает в реанимации.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Медики диагностировали у ребенка проломы черепа в нескольких местах, сотрясение мозга. Кроме того, у него переломана нога.

Сообщается, что инцидент произошел вечером в пятницу, 18 июня, когда мальчик гулял вместе с бабушкой.

Читайте такжеПод Львовом школьник погиб во время экскурсии на водопадВо Львов он приехал из Киева на каникулы. В одно мгновение трухлявое дерево завалилось, и одна из веток упала на ребенка.

Изначально власти заявили, что не знают, кому принадлежит территория и кто отвечает за дерево. Примечательно, что за четыре дня этого так и не выяснили.

Полиция открыла уголовное производство по статье о служебной небрежности. Виновным грозит до пяти лет лишения воли.

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Автор: Катерина Шварц