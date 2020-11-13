Украинка исчезла при загадочных обстоятельствах в итальянском городе Брешия.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Полиция подозревает убийство и уже арестовала ее гражданского мужа. По данным местных СМИ, 42-летняя Виктория Вовкотруб родом из Умани. В Италии работала барменом и воспитательницей.
О ее исчезновении стало известно чуть более недели назад. Подозрение сразу пало на ее гражданского мужа – 66-летнего уроженца Сербии.
Его арестовала при попытке избавиться от окровавленной одежды жены, но вины мужчина не признает.
Полиция ищет тело украинки. Обстоятельства трагедии выясняются.
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