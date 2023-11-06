Нардеп Роберт Хорват будет носить электронный браслет и заплатит "круглую" сумму

Сегодня судья Высшего антикоррупционного суда применил к народному депутату Украины меру пресечения в виде залога в размере 26 840 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба суда. В тексте сообщения фамилия не называется, но известно, что речь идет о нардепе из группы "Довіра" Роберте Горвате, который подозревается в завладении государственными земельными участками площадью более 320 га на 123 млн грн.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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В сообщении сказано, что в случае внесения залога подозреваемый обязуется: носить электронное средство контроля; прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию; не покидать пределы территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу;

Срок действия обязанностей - до 24 декабря 2023 года включительно.

Народному депутату Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Земельная коррупция Роберта Горвата - что известно

Как сообщал УНИАН, 24-25 октября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату Украины Роберту Горвату и еще трем лицам о подозрении в завладении земельными участками площадью более 320 га.

Кроме депутата речь идет об экс-руководителе Главного управления Госгеокадастра одной из областей, бывшем директоре государственного предприятия и директоре частного предприятия.

Действия всех четырех человек были квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (статья 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным следствия, в 2016-2019 годах народный депутат Украины, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра одной из областей, разработал схему завладение земельными участками общей площадью 323 га, которые находились в постоянном пользовании госпредприятия.

Директор госпредприятия должен был отказаться от права пользования землей и обратиться в ГУ Госгеокадастра области с соответствующим заявлением. После прекращения права пользования руководитель ГУ Госгеокадастра области выдал земельные участки заранее определенным физлицам, которые впоследствии продали их компании, подконтрольной организатору схемы. В результате таких действий государству причинено более 123 млн грн убытков.

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