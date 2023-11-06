Экс-нардеп Микитась подозревается в завладении средствами Минобороны на сумму более 307 млн грн.

Высший антикоррупционный суд Украины решил не брать под стражу народного депутата 8 созыва Максима Микитася, а применил по отношению к нему лишь круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции. Отмечается, что Микитась по этому делу подозревается в завладении средствами Министерства обороны во время выполнения подряда на строительство складов на сумму более 307 млн грн.

"Очередное странное решение от судьи ВАКС Олега Ткаченко. Он отказался отправлять в СИЗО экс-нардепа Максима Микитася", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что прокурор САП просил взять экс-нардепа под стражу с альтернативой залогом в 134 млн грн. Суд решил применить к Микитасю круглосуточный домашний арест.

"Давать только домашний арест для подозреваемого, который за последние несколько лет получал 7 подозрений, несколько раз сидел в СИЗО, нарушал обязанности и имеет статус обвиняемого по двум коррупционным делам, это по меньшей мере странно", - отмечают в ГПК.

На днях Микитась удивил украинцев картиной "Высокого Возрождения"

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2023 года бывшему нардепу Максиму Микитасю было вручено подозрение о хищении более 307 млн грн средств Минобороны, которые потратили в 2018 году на строительстве складов для хранения ракет и боеприпасов. Также его подозревали в махинациях с квартирами в центре Киева.

Микитась также был депутатом Киевского городского совета VII созыва от партии Кличко "Удар", а на протяжении 2010-2016 годов он возглавлял"Укрбуд". В Украине Микитась является фигурантом нескольких дел. В прошлом году НАБУ заподозрило Микитася на хищении средств на сумму более 400 млн грн.

На днях украинский блогер Денис Казанский показал фотографии картины из кабинета офиса бывшего главы украинской государственной строительной корпорации Максима Микитася. На полотне изображен "религиозный" сюжет, где Микитась нарисован в кругу известных украинских чиновников, одетых в римские туники. В частности, там был и мэр Киева Виталий Кличко.

На картине чиновники нарисованы как "святые" на полотнах художников Высокого Возрождения. Рядом с ними изображены "мастера", которые якобы закладывают фундамент нового храма. Выше изображены две церкви с золотыми куполами на фоне многоэтажек. Сверху видны инициалы "УБ"(Укрбуд) а снизу подпись:"С нами Бог".

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