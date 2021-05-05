Шестеро молодых мужчин после конфликта с бывшим военным в местном клубе ворвались в его дом.

В Тернопольской области участник АТО на Пасху смертельно ранил ножом одного из шести человек, напавших на его дом.

Читайте такжеВ центре Одессы произошла массовая драка: одному из участников порезали лицоКак сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, инцидент произошел 2 мая около полуночи в селе Глещава.

По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из шести человек приехала на дискотеку в местный клуб из соседнего села Ивановка.

По информации полиции, в клубе 24-летний местный житель сделал им замечание. Разгорелся конфликт. Чтобы избежать драки житель Глещавы убежал домой и закрылся. Однако компания из шести человек пришла ночью к его дому. Они вырвали дверные ручки и выбили двери. О нападении юноша сразу сообщил в полицию.

"На момент хулиганства в доме вместе с ним была мама. Как объясняет подозреваемый, он испугался за нее, поэтому взял в руки нож. Когда началась потасовка, юноша ударил ножом одного из нападавших. Пострадавший, отбежав 300 метров, умер от потери крови", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый признался в содеянном. На момент драки, по данным Купчака, он был трезв.

Ему объявили подозрение по статье 118 УКУ (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Вацик