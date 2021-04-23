В Ривненской области задержали местную жительницу за покушение на убийство несовершеннолетнего сына.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Читайте такжеНожом в спину: в Одессе мужчина зарезал знакомого из-за "постоянных унижений" (фото, видео)Отмечается, что в полицию около 05:30 23 апреля обратился 15-летний житель села Белая Криница, который заявил, что мать нанесла ему ножевое ранение.

«Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 40-летняя женщина умышленно и противоправно по неизвестным пока причинам нанесла удар кухонным ножом в грудь сыну, когда он спал в своей комнате», – сообщили в полиции.

Парень сам вызвал «скорую». Медики доставили пострадавшего в больницу, где у него диагностировали непроникающую рану грудной клетки. После оказания помощи его отпустили домой.

Как выяснили полицейские, женщина собиралась расставаться с мужем и находилась в депрессивном состоянии.

Никаких конфликтов между родными накануне не возникало.

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Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту покушения на умышленное убийство решается вопрос о сообщении ей о подозрении по части 3 статьи 15 частью 1 статьи 115 УК Украины.

Следственные действия продолжаются. В рамках уголовного производства будут назначены ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическая.

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Автор: Катерина Шварц