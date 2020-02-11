Патрульный спас 17-летнюю девушку от самоубийства и оказался в больнице (видео)

Девушка поссорилась с парнем и прыгнула с моста в ледяную воду.

В больницу с пневмонией попал патрульный Михаил Еремеев, который несколько дней назад в Лисичанске вместе со своим коллегой Дмитрием Козюбердой вытащили 17-летнюю девушку из ледяной воды.

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Отмечается, что полицейские 7 февраля патрулировали окрестности Лисичанска, когда к ним обратился парень с просьбой спасти его подругу от самоубийства. Он сказал, что они поссорились, и девушка хочет спрыгнуть с моста.

Вместе с парнем полицейские быстро нашли ее на переправе через реку, но как только она увидела своего парня – спрыгнула. Ее унесло течением, полицейские ринулись в ледяную воду. Девушку вытащили на берег без сознания, после искусственного массажа сердца она очнулась, и ее передали медикам. А 10 февраля в больнице оказался ее спаситель патрульный Михаил Еремеев.

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