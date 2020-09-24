В порту "Южный" 22 сентября буксир MIDAS во время отшвартовки судна GAZ SERENITY с Одесского припортового завода врезался в него и помял ему борт. На судне в это время находилось 15 тысяч тонн аммиака.

Об этом сообщило общественное движение "Стоп коррупции в портах" на своей странице в Facebook.

"Вчера при отшвартовке судна GAZ SERENITY с ОПЗ буксир MIDAS, который принадлежит "Аксон Шипинг", помял бок газовоза. А на борту судна – 15 тыс тонн аммиака", - говорится в сообщении.

Также активисты общественного движения опубликовали разговор лоцмана Вадима Садового с экипажем буксира после инцидента.

"Мидас, я посмотрел, как вы работаете. Имейте в виду, вам надо постажироваться, поучиться. И только тогда вы сможете безопасно работать", - заявил Садовой.

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Этот инцидент также прокомментировал совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine, крупнейший инвестор в отрасль Андрей Ставницер.

"Позвонили и рассказали, что вчера буксиры Широкова и Козыря помяли танкер, который выводили с ОПЗ. Кто за это ответит? Кто будет танцевать перед грузовладельцем и уговаривать его приходить в Украину еще?" - написал Ставницер на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что буксир MIDAS - неисправен, а члены экипажа не прошли курс обучения по обслуживанию судов-газовозов. Но, в нарушение Обязательных постановлений по морскому порту "Южный", был допущен для проведения отшвартовки судна - газовоза GAZ SERENITY.

Отметим, что GAZ SERENITY швартовал к причалу еще один неисправный буксир "Витязь", который 22 сентября осуществил свою первую проводку, несмотря на то, что техническая комиссия АМПУ признала его непригодным для обеспечения пожарной безопасности. Но невзирая на выводы комиссии, глава Южненского филиала АМПУ Максим Широков все же подписал приказ о назначении "Витязя" буксиром пожарной безопасности.

Оба неисправных буксира находятся в аренде у фирмы "Аксон Шиппинг", которую СМИ неоднократно связывали с бывшим директором ОПЗ Сергеем Назаренко. А коррупционные скандалы на буксирном рынке - с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрием Киселем, и экс-нардепом Борисом Козырем.

Напомним, ранее и сотрудники порта, и местное население неоднократно проводили акции протеста, а также писали коллективные письма к и.о. главы АМПУ Александру Голодницкому относительно регулярного нарушения правил безопасности в "Южном". Активисты выражали обеспокоенность как по поводу неисправных буксиров, которые могли стать причиной крупной аварии в порту, так и относительно 10 тысяч тонн аммиачной селитры, которая донедавна хранилась в "Южном" без соблюдения техники безопасности. Именно она стала причиной масштабного взрыва в Бейруте, в результате которого была разрушена половина Ливана и пострадали десятки тысяч жителей.

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Автор: УНИАН