Правоохранители просят звонить в полицию всех, кто может способствовать установлению места нахождения малолетнего Алексея Стефанцива.

Для поиска шестилетнего мальчика Алексея Стефанцива, который потерялся вчера во время восхождения на Говерлу, используют квадрокоптер и служебных собак.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

В сообщении сказано, что в поисках мальчика максимально задействованы все службы полиции Ивано-Франковской области, работники ГСЧС, военнослужащие, кинологи с двумя служебными собаками и используется квадрокоптер.

Отмечается, что помогают правоохранителям также волонтеры ОО "Горный спасательный центр", представители "Красного Креста" и Карпатского национального природного парка.

В полиции напоминают, что мальчик потерялся 14 августа около 15:30 во время восхождения на гору Говерла и до сих пор его местонахождение неизвестно. Сообщение в полицию об исчезновении ребенка поступило около 22:50 от родственников ребенка.

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Полиция дает приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком.

Правоохранители просят звонить в полицию всех, кто может способствовать установлению места нахождения малолетнего Алексея Стефанцива.

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Автор: Надя Пришляк