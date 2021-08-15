Для поиска шестилетнего мальчика Алексея Стефанцива, который потерялся вчера во время восхождения на Говерлу, используют квадрокоптер и служебных собак.
Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
В сообщении сказано, что в поисках мальчика максимально задействованы все службы полиции Ивано-Франковской области, работники ГСЧС, военнослужащие, кинологи с двумя служебными собаками и используется квадрокоптер.
Отмечается, что помогают правоохранителям также волонтеры ОО "Горный спасательный центр", представители "Красного Креста" и Карпатского национального природного парка.
В полиции напоминают, что мальчик потерялся 14 августа около 15:30 во время восхождения на гору Говерла и до сих пор его местонахождение неизвестно. Сообщение в полицию об исчезновении ребенка поступило около 22:50 от родственников ребенка.
Читайте такжеВ Карпатах срочно эвакуировали пятерых детей: трое в больнице
Полиция дает приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком.
Правоохранители просят звонить в полицию всех, кто может способствовать установлению места нахождения малолетнего Алексея Стефанцива.
Вас также могут заинтересовать новости: