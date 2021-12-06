Клиент накинул на шею водителю шнур и начал душить.

В Одесской области таксист задержал пассажира, пытавшегося его задушить.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня ночью возле села Болгарка.

Отмечается, что на линию "102" поступило заявление об угрозе убийством от мужчины, который работает в одной из служб такси.

"Во время поездки водитель заметил, что клиент ведет себя подозрительно. Пассажир попросил остановить автомобиль и начал душить водителя шнуром. Однако заявитель смог вырваться, а затем не позволил скрыться злоумышленнику, удерживая его до приезда полиции", - рассказали в пресс-службе.

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Как пишут местные Telegram-каналы, нападающий утверждал правоохранителям, что якобы хотел лишь напугать водителя, чтобы доехать домой бесплатно.

Как сообщал УНИАН, в Киеве таксист отказался везти пророссийских пассажиров, которые заявили, что ненавидят украинский язык. Сначала с таким заявлением решила "выступить" женщина, а после этого бранными угрозами "отличился" и ее спутник. Пассажиры устроили скандал.

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Автор: Лариса Козовая