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В Херсонской области нашли застреленным военнослужащего 95-й бригады

17:35, 01 июня 2020
Общество
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Продолжаются следственные действия / фото УНИАН

Читайте такжеНа Донетчине работник налоговой застрелился на рабочем месте - прокуратураОб этом говорится в сообщении на Facebook-странице 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Около 11.00 утра в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений нашей воинской части с огнестрельным ранением», – отмечается в сообщении.

По предварительным данным, военнослужащий совершил самоубийство. На месте работали представители Военной службы правопорядка в ВСУ и правоохранительных органов. Продолжаются следственные действия.

Ранее УНИАН писал, как в Черниговской области военный-контрактник пытался застрелиться в учебном центре «Десна».

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