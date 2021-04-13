Сегодня в городе Подольске Одесской области в частном доме обнаружены убитыми супруги.
Как проинформировали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тела 45-летней женщины и 57-летнего мужчины обнаружила их соседка и сообщила о трагедии в полицию.
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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и подозреваемые устанавливаются.
В то же время в социальных сетях появилась информация о том, супруги, проживавшие на улице Комсомольской, скончались от ножевых ранений. Якобы накануне вместе с ними употреблял спиртные напитки бывший сожитель потерпевшей, который, по предварительным данным, подозревается в причастности к убийству.
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