Девочка была босиком и в майке.

В Одесской области далеко от дома обнаружена пропавшая вчера 4-летняя девочка.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, Амина Вытычак, которую разыскивали с пятницы, найдена сегодня утром.

Читайте такжеНазывала "скотом": под Львовом судили директора школы за травлю детейВ Департаменте уголовного розыска Нацполиции сообщили, что девочка найдена совместными усилиями четырех районных подразделений полиции, близлежащих к селу Малозименовое, где пропал ребенок, военнослужащих Национальной гвардии, волонтеров и местных жителей.

В поисках принимали участие порядка 200 человек.

По словам волонтеров, девочку увидели в районе села Знаменка, бегущей по дороге. Отмечается, что она была очень испуганной, босиком и в майке.

Что произошло

14 мая в Березовском районе Одесской области пропала 4-летняя девочка - жительница села Малозименовое.

Как уточнили журналистам в полиции, в связи с исчезновением ребенка по тревоге поднят весь Березовский "куст" полиции, в который входят Березовка и бывшие Ивановский, Николаевский и Ширяевский райотделы полиции. Правоохранители проводили подворовой обход.

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Автор: Лариса Козовая