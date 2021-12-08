Парень должен был служить во Львовской области.

Жительница села Новоградковка Одесской области сообщила в полицию, что ее сын сбежал из армии и сейчас находится дома.

Об этом пишет Telegram-канал "Ху**ая Одесса".

"В Одесской области мать сдала своего сына полиции, когда тот сбежал со службы домой", - говорится в сообщении.

Кроме того, в распоряжении канала появилась заявка в полицию, зарегистрирована 6 декабря в 14:46. В документе отмечается, что парень 1998 года рождения и служит во Львовской части. Он связист.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске суд удовлетворил требование истца освободить его от несения военной службы через религиозные убеждения и заменить ее на альтернативную - гражданскую.

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Автор: Марта Гичко