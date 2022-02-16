Врачи установили, что ребенок, которому месяц от рождения, был ухожен.

В Одессе в "Окне жизни" роддома №5 на улице Маршала Говорова, 28 оставили ребенка.

Работники роддома мгновенно отреагировали на сработавшую сигнализацию. Они нашли в специальном боксе новорожденного мальчика. Его переодели и передали медикам, сообщает издание "УСИ".

Младенец находится в удовлетворительном состоянии. Вместе с мальчиком оставили детские вещи и записку. В ней говорится, что ребенок весит 3250 граммов, что он родился 15 января 2022 года. Факт его рождения не зарегистрирован. Также анонимно указали и время последнего кормления ребенка – в 20:00.

Впоследствии ребенка передали на осмотр педиатрам, установившим, что мальчик здоров. Медики отметили, что малыш ухожен. Никаких гематом и опрелостей на теле ребенка нет. Скорее всего, ребенок родился в роддоме. Дальнейшую судьбу малыша будут решать соцработники. В настоящее время младенец находится в детской городской больнице.

За время работы "окна жизни" в 5-м роддоме это первый случай, когда там оставили ребенка.

Как сообщал УНИАН, в январе в Киевский городской центр перинатальной и репродуктивной медицины в "окно жизни" положили младенца в грязных пеленках. Это была девочка – 55 см ростом, весом 3850 кг. На момент, когда ее положили в "окно жизни" ей еще не было и суток.

Тогда заведующая интенсивной терапией Елена Тетерина рассказала, что девочку держат в интенсивной терапии на всякий случай, потому что неизвестно, где ее родила женщина, которая положила младенца в "окно жизни". "Она была в старых, грязных пеленках и даже не была отсоединена от плаценты", – рассказала Тетерина.