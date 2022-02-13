Он вез двоих несовершеннолетних на электровелосипеде без всякой страховки и с нарушением правил.

В Одессе заметили мужчину, который ехал по проезжей части на электрическом велосипеде с двумя детьми, нарушая правила дорожного движения и ставя под удар жизнь несовершеннолетних.

Видео опубликовал один из одесских Telegram-каналов.

"Отец года был замечен на проспекте Гагарина", - говорится в подписи к ролику.

На заснятых кадрах видно, как мужчина едет на электровелосипеде, один ребенок сидит у него впереди, а второй сзади, обхватив "водителя" руками. Дети никак и ничем не застрахованы от падения, а также, как и сам мужчина, без шлемов. При этом на всех надеты медицинские маски.

Отметим, в Украине перевозить пассажиров на велосипеде запрещено за исключением детей до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежно закрепленными подножками.

В комментариях многие люди возмутились такому поведению: "Нарушения правил, нет защиты, мы в городе, там машины, а если ребенок упадет на дороге?". Несколько человек отметили, что наблюдают подобную картину в городе не впервые. А кое-кто прибегнул к черному юмору: "Чтобы падать мягко было, защиту себе сделал".

Ранее УНИАН писал, как в Одессе пьяная женщина протаранила головой трамвай.

А в российском Томске ванна "сбежала" от хозяина и чуть не сбила детей.

Вас также могут заинтересовать новости: