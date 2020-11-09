В Одессе с файерами и под громкую музыку два десятка активистов требовали снести монумент российской императрице Екатерине II.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Постамент обклеили листками с надписью "подлежит демонтажу". Полиция сочла это нарушением правил благоустройства и составила на митингующих админпротокол.
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Против установки монумента российской императрице, которая узаконила в Украине крепостничество и окончательно уничтожила Запорожскую Сечь, высказывались немало патриотических организаций. А убрать его через суды уже пытаются восемь лет.
Впрочем, в 2019 году Верховный суд Украины отклонил требование общественных организаций, поэтому к монументу до сих пор водят экскурсии и рассказывают туристам о Екатерине, которая подписала указ о создании города.
Декоммунизация в Украине: что было раньше
- Согласно данным опроса, более 30% украинцев одобряют запрет коммунистической символики и переименование улиц.
- Ранее под Одессой демонтировали один из последних в Украине памятников Ленину.
- В июле 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным закон "об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
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