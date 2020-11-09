Постамент обклеили листками с надписью "подлежит демонтажу" / скриншот из видео

В Одессе с файерами и под громкую музыку два десятка активистов требовали снести монумент российской императрице Екатерине II.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Постамент обклеили листками с надписью "подлежит демонтажу". Полиция сочла это нарушением правил благоустройства и составила на митингующих админпротокол.

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Против установки монумента российской императрице, которая узаконила в Украине крепостничество и окончательно уничтожила Запорожскую Сечь, высказывались немало патриотических организаций. А убрать его через суды уже пытаются восемь лет.

Впрочем, в 2019 году Верховный суд Украины отклонил требование общественных организаций, поэтому к монументу до сих пор водят экскурсии и рассказывают туристам о Екатерине, которая подписала указ о создании города.

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Автор: УНИАН