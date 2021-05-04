В Одессе после столкновения двух иномарок одну из них отбросило на пешехода и припаркованный автомобиль.
Читайте такжеНа трассе Львов - Луцк обвалился мост - трасса заблокирована (фото, видео)Как сообщили журналистам в Управлении патрульной полиции в Одесской области, авария произошла вечером 3 мая на проспекте Шевченко.
По предварительной информации, во время движения в попутном направлении, произошло столкновение между автомобилями Honda Civic и Honda Jazz.
От удара Honda Jazz отбросило на пешехода, который пересекал дорогу, и на припаркованный автомобиль Mitsubishi.
В больницу доставили 60-летнего пешехода и пассажира автомобиля Honda Jazz. Причины происшествия устанавливает следствие.
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