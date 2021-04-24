Нарушитель создавал аварийные ситуации и опасность для других водителей и пешеходов.

В Одессе с применением оружия задержан пьяный водитель на BMW, который протаранил автомобиль патрульной полиции.

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Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, сегодня на Объездной дороге патрульные обратили внимание на автомобиль BMW, который двигался с нарушениями ПДД.

На требования инспекторов об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение в направлении поселка Котовского. Следуя за нарушителем, патрульные требовали, чтобы водитель остановил автомобиль, но тот игнорировал требования и протаранил служебный автомобиль Toyota Prius. Несколько раз экипаж патрульных пытался заблокировать автомобиль, однако водителя это не останавливало.

«Автомобиль BMW продолжал движение, создавая аварийные ситуации и опасность для водителей и пешеходов. Полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие для остановки машины нарушителя путем повреждения колеса», - сообщили в управлении.

После этого водитель заехал на территорию гаражного кооператива, где его заблокировали и задержали патрульные.

Как выяснилось, 30-летний мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила проверка с помощью специального прибора - 2,13 промилле.

На месте работала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Автор: Лариса Козовая