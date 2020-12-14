В Одессе будут судить 16-летнего юношу, который жестоко избил подростка.
Как сообщили УНИАН в Малиновском отделе полиции города, обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в суд 11 декабря.
Как сообщили в полиции, инцидент произошел в сентябре. Оба несовершеннолетних - обвиняемый и 15-летний потерпевший - проживают в Малиновском районе Одессы, но до случившегося ни разу друг друга не видели.
"Несмотря на то, что ребята живут в одном районе, общались они исключительно в виртуальном пространстве, а на улице столкнулись случайно, контактируя с общим знакомым. Поняв в ходе разговора, кто есть кто, старший подросток набросился на младшего и несколько раз ударил в лицо, нанеся тяжелые травмы", - сообщили в полиции.
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Как уточнили в отделе, злоумышленник напал на оппонента из-за того, что тот якобы распространял в социальной сети о нем сплетни.
В результате нападения потерпевший получил перелом носа и черепно-мозговую травму.
После прохождения пострадавшим медицинского обследования, 16-летнему злоумышленнику объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Подростку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми.
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