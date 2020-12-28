В арендованной фигурантом квартире полицейские обнаружили около 400 штук пластиковых колб с психотропами, около 250 граммов амфетамина, около 150 г каннабиса, зип-пакеты с кристаллическим веществом белого и фиолетового цвета (наркотические соли), весом около 50 граммов.

В Николаеве полицейские задержали мужчину, у которого изъяли наркотиков на четверть миллиона гривень.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"Сегодня, 27 декабря, следователи и оперативники Заводского отдела полиции провели неотложный обыск по месту жительства 24-летнего жителя Новоодесского района. В арендованной фигурантом квартире во время следственных действий полицейские обнаружили около 400 штук пластиковых колб с психотропами, около 250 граммов амфетамина, около 150 г каннабиса, зип-пакеты с кристаллическим веществом белого и фиолетового цвета (наркотические соли), весом около 50 граммов, электронные весы - 3 шт. с наслоением порошкообразного вещества белого цвета", - говорится в сообщении.

Также во время обыска изъяты фасовочные материалы для наркотических веществ: 20 тыс. зип-пакетов, около 90 рулонов изоленты, широкая столовая посуда с наслоением порошкообразного вещества белого цвета, пластиковые емкости с остатками прекурсоров, а также товарно-транспортная накладная с почты, где обозначено, что злоумышленник получил посылку с наркотиками. Наркотики злоумышленник ближайшее время планировал распространить бесконтактным путем в виде закладок на территории Николаева.

Во время следственного действия эксперт-криминалист Следственного управления ГУНП провел экспресс-тест на определение группы наркотических соединений или психотропных веществ, с помощью которого подтвердилось, что изъятое порошкообразное вещество является амфетамином.

Выяснилось, что наркотические вещества обнаружила хозяйка квартиры, когда пришла проверить условия проживания арендатора. Увидев в одной из комнат вещества, похожие на наркотические, она сообщила об этом в полицию.

Сейчас следственные действия продолжаются. Вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертизы. В общем подсчете стоимость изъятого товара по ценам "черного рынка" составляет около 250 тыс. гривен.

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, предварительно, по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

По согласованию с местной прокуратурой в ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители устанавливают происхождение наркотических средств, а также других лиц, причастных к их сбыту.

Читайте такжеВ Одесской области пограничник организовал у себя дома производство наркотиков (фото)

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко