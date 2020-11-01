33-летняя женщина и дети госпитализированы с химическими ожогами.

В Николаеве задержали мужчину, который облил химическим веществом женщину и двоих детей.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Вечером 31 октября в полицию поступило сообщение, что в местную больницу доставлены с химическими ожогами 33-летняя женщина и двое ее детей. Правоохранители выяснили, что 31-летний сожитель женщины вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения.

Между ними возникла ссора. Мужчина схватил бутылку, в которой было неустановленное химическое вещество, и облил ею женщину, 15-летнего сына и годовалую дочь.

Сейчас пострадавшие в медицинском учреждении. Злоумышленника задержали. Ему объявили о подозрении в покушении на умышленное убийство, в ближайшее время изберут меру пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Бутылку с неустановленной жидкостью отдали на экспертизу.

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Автор: Виталий Саенко