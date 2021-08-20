Представитель ООН отметил, что практическое взаимодействие между гуманитарным офисом ООН и "Талибаном" длится на протяжении 18 лет.

Движение "Талибан" попросило ООН остаться в Афганистане и продолжать гуманитарную деятельность.

Об этом заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в стране Рамиз Алакбаров. При этом он отметил, что конкретных договоренностей у организации с талибами нет.

Как рассказал Алакбаров, практическое взаимодействие между гуманитарным офисом ООН и "Талибаном" длится на протяжении 18 лет.

"У нас есть рабочие контакты. Они нас всегда заверяют в поддержке. Они нам опять выразили поддержку и попросили нас продолжать оставаться здесь и оказывать гуманитарную помощь", - пояснил представитель ООН.

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Он добавил, что, "будут произведены какие-то уточнения, будут прорабатываться детали" взаимодействия ООН с боевиками. В частности, организация хочет проработать вопрос доступа женщин, работающих в гуманитарных условиях, к месту работы, добавил Алакбаров, передают "РИА Новости".

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Автор: Ирина Погорелая