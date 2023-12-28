Отмечается, что любимое место отдыха коллаборантов принадлежала местному "МЧСнику".

Так называемые "спасатели" во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области с огоньком отпраздновали "профессионального праздника". Баня сгорела вместе с посетителями.

"Сегодня ночью в пока оккупированном Мелитополе адски горячо было в одной из бань на микрорайоне. По информации жителей, она принадлежит местному МЧСнику, а отдыхать там любили коллаборанты", - рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, оккупанты решили отпраздновать "всероссийский день спасателя".

"Однако не присмотрели за техникой безопасности и пережарились", - подытожил мэр города.

Ситуация в Мелитополе - последние новости

15 декабря в Мелитополе партизаны устроили эпическую диверсию под самым носом ФСБ Российской Федерации. Члены сопротивления взорвалии железнодорожный поезд, на который россияне стягивали подкрепление из временно оккупированного Крыма. Кроме того, этим транспортом оккупанты вывозили руду и украинское зерно.

Также захватчики устроили во временно оккупированном Мелитополе медицинский эксперимент на выживание, связанный с крайней нехваткой врачей.

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