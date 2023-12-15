Поезд вывозил с временно оккупированных территорий руду, зерно и поврежденную технику.

15 декабря в Мелитополе Движение Сопротивления взорвало железнодорожный поезд, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Отмечается, что на обратном пути этот поезд вывозил с временно оккупированных территорий руду, зерно и поврежденную технику, однако благодаря героям подполья поезд свое движение завершил окончательно.

"В результате контролируемого взрыва была повреждена железная дорога и тепловоз с вагонами. Сам взрыв произошел в 8 утра прямо под носом российских ФСБшников. Сейчас оккупанты оцепили место взрыва, обыскивают прилегающую местность", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что оккупационная администрация пытается скрыть факт диверсии пока россияне без успеха ищут партизан. Привлечены сотрудники ФСБ, предатели из полиции, кинологи с собаками и даже эксперты криминальной лаборатории.

Российская оккупация: последние новости

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой области растет количество мигрантов из Центральной Азии и Северного Кавказа. Только в Мариуполь уже завезли более 30 тысяч мигрантов.

В Центре нацсопротивления отмечали, что таким образом российские захватчики пытаются изменять демографической состав временно оккупированных территорий.

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