В Луцком СИЗО умер 62-летний мужчина, которого подозревали в убийстве жены и дочери.
Об этом Суспільному сообщил главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский.
Мужчина скончался во вторник, 10 августа, ориентировочно в 21:00. В камере с ним находилось еще четверо заключенных. Их уже опросили следователи.
По словам пресс-секретаря прокуратуры области Натальи Мурахевич, в Луцкое СИЗО вызвали экстренную медицинскую помощь, однако реанимационные мероприятия не были эффективными.
"Было установлено, что телесных повреждений ему никто не наносил. Чтобы установить окончательную причину смерти тело направили на судмедэкспертизу", – рассказал Плазовский.
По факту смерти заключенного правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статьям 115 и 140 уголовного кодекса Украины.
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Что известно об убийстве
В ночь на вторник, 20 июля, на проспекте Соборности в Луцке случилось двойное убийство. Мужчина зарубил топором жену и дочь.
Он сам попросил соседку вызвать полицию и признался в содеянном.
За убийство мужчине грозило пожизненное заключение.