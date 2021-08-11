В камере с ним находилось еще четверо заключенных. Их уже опросили следователи.

В Луцком СИЗО умер 62-летний мужчина, которого подозревали в убийстве жены и дочери.

Об этом Суспільному сообщил главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский.

Мужчина скончался во вторник, 10 августа, ориентировочно в 21:00. В камере с ним находилось еще четверо заключенных. Их уже опросили следователи.

По словам пресс-секретаря прокуратуры области Натальи Мурахевич, в Луцкое СИЗО вызвали экстренную медицинскую помощь, однако реанимационные мероприятия не были эффективными.

"Было установлено, что телесных повреждений ему никто не наносил. Чтобы установить окончательную причину смерти тело направили на судмедэкспертизу", – рассказал Плазовский.

По факту смерти заключенного правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статьям 115 и 140 уголовного кодекса Украины.

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Что известно об убийстве

В ночь на вторник, 20 июля, на проспекте Соборности в Луцке случилось двойное убийство. Мужчина зарубил топором жену и дочь.

Он сам попросил соседку вызвать полицию и признался в содеянном.

За убийство мужчине грозило пожизненное заключение.

Автор: Денис Прядко