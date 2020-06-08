Паника в "ЛНР": оккупанты подняли по тревоге "милицию" из-за листовок с призывами к перевороту (фото)

Агитационные листовки развесили в районе Антрацита и Славяносербска.

Оккупанты так называемой «ЛНР» подняли по тревоге «милицию» из-за листовок с призывами к бунту, которые неизвестные развесили по городу.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

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«Сегодня оккупационные власти фейковой «ЛНР» подняла по тревоге подразделения нарядной милиции. Причиной таких мер стало массовое размещение агитационных листовок (в районе Антрацита и Славяносербска) с призывами к перевороту, бунтарству, к отказу выходить на работу работникам угольной, медицинской, а также других учреждений», - написал он.

Как сообщал УНИАН, украинские активисты устроили дерзкую акцию на Донбассе. "Донецкая область, даже временно оккупирована, это – Украина", - листовки-напоминания с такими лозунгами расклеили неравнодушные жители во многих оккупированных городах Донбасса. Появлению таких листовок предшествовали недавние тайные собрания, на которых местные жители Донецкой и Луганской областей создали так называемые оппозиционные силы с названием "Комитет освобождения Донбасса".

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